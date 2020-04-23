الأمم المتحدة: وقف القتال في ليبيا "ضرورة ملحة"

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن وقف القتال في ليبيا بات "ضرورة ملحة" بالنظر إلى الجانب الإنساني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.



وقال دوجاريك، "يحذر زملاؤنا في المجال الإنساني من أن هناك ضرورة ملحة لوقف الأعمال القتالية في ليبيا".



وأضاف: "استمرار انعدام الأمن والقتال حول طرابلس يعمل على تعميق معاناة المدنيين".



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وتابع: "في خضم النزاع ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 60 وهذا يشمل حالة وفاة واحدة".



وأشار دوجاريك، إلى أن نصف المدن التي تم تقييمها حديثا أبلغت عن نقص في المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها بنسبة 27 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار مواد النظافة بمعدل 12 بالمئة.



وأعرب دوجاريك، عن دعم الأمم المتحدة، وشركائها في المجال الإنساني، لحكومة الوفاق الليبية لتقديم المساعدة للنازحين داخليا والعائدين واللاجئين وطالبي اللجوء.



وتنازع مليشيات خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.