الحوثيون يفرجون عن 228 سجينا بمناسبة رمضان

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

أعلن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في اليمن، الإفراج عن 228 سجينا وموقوفا بمناسبة حلول شهر رمضان.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء، في نسختها التابعة للحوثيين، أن عملية الإفراج تأتي في إطار اهتمام قيادة الجهاز في متابعة قضايا السجناء والموقوفين، وإطلاق سراح من أثبتوا أهليتهم وحسن سلوكهم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج.

ومؤخرا، ارتفعت المطالبات الدولية والمحلية لأطراف الصراع في اليمن بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين؛ منعا لانتشار كورونا في البلاد، التي سجلت في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، أول إصابة بالفيروس في محافظة حضرموت (شرق).

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.