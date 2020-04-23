لبنان.. احتجاجات متفرقة تنديدا بالأزمة المعيشية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



تظاهر عشرات اللبنانيين، الخميس، في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.



ولامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

ووفق مراسلة الخليج 365، احتشد عشرات المحتجين أمام المصرف المركزي في العاصمة بيروت، رافعين شعارات منددة بالأزمة المعيشية.

فيما نفذ آخرون وقفة احتجاجية أمام فرع المصرف في مدينة صيدا (جنوب)، مردّدين هتافات ضدّ السياسات المالية التي تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية.

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وفي تصريحات متفرقة، قال شهود عيان للأناضول، إن اثنين من المحتجين أصيبا بجروح خلال فض الأمن الوقفة الاحتجاجية في صيدا، كما جرى توقيف عدد آخر منهم لم يتسن تحديده.

وفي الجنوب، نفذ عدد من نشطاء "حراك منطقة النبطية" وقفة احتجاجية، رفضًا للسياسة المالية، ورفعوا لافتات كُتب عليها "صوت الجوع لما الناس تجوع".

وقطع العشرات إحدى طرقات منطقة تعلبيا (بمحافظة بقاع لبنان/ شرق) ما دفع قوة من الجيش لإطلاق النار في الهواء لإعادة فتح الطريق، وأدّى إلى اشتباكات مع المحتجين أسفرت عن وقوع 3 إصابات بصفوف المحتجين جراء التدافع ورشق الحجارة.



كما شهدت مدن بعلبك وطرابلس (شمال)، وبلدة دورس (محافظة بعلبك)، وبعض البلدات اللبنانية احتجاجات مماثلة وقطع للطرقات، وفق المصدر نفسه.



ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

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