السيسي والبرهان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع البرهان، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني.

وأفاد البيان، أن الرئيسان بحثا التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية، دون مزيد من التفاصيل.

كما هنأ السيسي البرهان بحلول شهر رمضان المبارك.

وتعد قضية سد "النهضة" الإثيوبي من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان.

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وينتقد مسؤولون مصريون ما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف سد النهضة، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

إلا أن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة سد "النهضة". وشدد قمر الدين، على أن بلاده "لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية".

ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير/ شباط الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنه "عادل"، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفظ عليه السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.