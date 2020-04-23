رجال التعليم وجائحة كورونا

تقرير: سهيل السهيل: جاء قرار نجاح الطلاب بكافة المراحل التعليمية دون اختبار نظرا لما تمر به البلاد من هذه الجائحة – التي نسال الله ان يحمينا منها .. ويرفع الله الوباء عن بلادنا. جاء هذا القرار ليتوج المجهودات الطيبة التي بذلتها وزارة التعليم تجاه الطلاب .. بعد فترة من التعليم الإلكتروني عن بعد والذي اثبت فعاليته ..

عند بدء تفشي فيروس كورونا في الصين بدا القطاع التعليمي بالمملكة وبعد توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين اصدر معالي الوزير د حمد آل الشيخ عدة قرارات والتي من شأنها رعاية الطلاب والحرص على صحتهم مع ضرورة استمرار التحصيل الدراسي.

بدأت الوزارة المواجهة من اللحظات الاولى فاجتمع وزير التعليم بمديري التعليم بكل مناطق المملكة لوضع الخطط التعليمية التي ستحقق الامن للطالب والمعلم ..الأمن الصحي اولا ثم التحصيل العلمي

.. التعليم الالكتروني والدراسة عن بعد لاستكمال المناهج الدراسية وقد حقق التعليم عن بعد نجاح ملحوظ من انتظام الطلاب والمعلمين وتم انهاء معظم الدروس المتبقية .. تخلل ذلك متابعة يومية من الوزير وقيادات الوزارة فقد شكل الوزير غرف عمليات مستمرة في كل ادارات التعليم بالمملكة لمتابعة استمرار الدراسة عن بعد.

وأعطى التوجيهات لكل العاملين بقطاع التعليم بضرورة الاهتمام باستمرار التعليم الإلكتروني (عن بعد) .. وافادة الوزارة يوميا بالإنجازات التي تتحقق من كافه المدارس والجامعات والمعاهد التابعة للوزارة من ناحية الجوانب التعليمية والاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب والمتابعة اليومية تحت اشراف الادارات التعليمية وكل مسئولي التعليم

كان ايضا للتعليم الدور التوعوي والاعلامي والثقافي التي بدأ من اول يوم كانت الحملة التوعوية المستمرة حتى الان من خلال المستشارين الاعلاميين بالوزارة والإدارات التعليمية ومسؤولي الاعلام الذين عكفوا على انتاج كافة الوسائل التوعوية والثقافية التي من شانها توعية المواطنين بخطورة الفيروس واسبابه .. وكيفية الوقاية منه من خلال الرسائل الالكترونية المختلفة بالنصح والتحذير وضرورة اتباع التعليمات الصحية والامتثال لتعليمات الدولة

ايضا تم ارسال رسائل توعوية من خلال الجوال وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الى كافة مواقع الوزارة والادارات التعليمية و المدارس والجامعات ايضا ساهمت الوزارة في الجانب الصحي وقامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء الفحص الطبي الشامل لكافة الطلاب القادمين من الدول الموبوءة وخاصة من الصين بالإضافة الى كل الدول المنتشر بها الوباء مع تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية حسب تعليمات المركز الوطني للوقاية من الامراض وكافحتها في وزارة الصحة ( وقاية )

تم تكوين عدة لجان للتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والإمارة والبلديات لتوفير الاماكن مثل المدارس والمدن الجامعية لتكون تحت تصرف وزارة الصحة بالإضافة الى كافة المستشفيات التعليمية للتدريب التقني والمهني بوضع كافة امكانياتها البشرية والتقنية امام اللجنة المعنية لفيروس كورونا وتوفير كافة الاحتياجات التي تراها معينه في اداء دورها وتسهيل المهمة الوطنية, وقد اثمر التعاون مع وزارة الصحة عن توفير عدد كبير من المباني في جامعات الملك فيصل بالإحساء ، جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الامام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود وجامعه الملك عبدالعزيز في جده .. الى جانب المدارس والمدن الجامعية كما اسلفنا .. وذلك لوضعها تحت تصرف الصحة اذا احتاجتها.

​الوزارة لم تكتفي بالرسائل التوعية والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في توفير الاماكن والمباني والمستشفيات والطواقم الطبية بل انطلاقا من تأكيد الملك سلمان حفظه الله على اهتمام المملكة بتمويل البحث العلمي ومبادرة الملك سلمان خلال اجتماع لقاء العشرين في الرياض ودعوته الى قاده العشرين الى تعزيز التعاون في تمويل اعمال البحث والتطوير سعيا الى التوصل الى لقاح لفيروس كورونا عبر عدد من الجامعات السعودية والاوروبية وامريكا كما​طلب وزير التعليم د حمد ال الشيخ من ادارات التعليم والجامعات والتدريب المهني بعمل تحديث لخطط الطوارئ والاستمرار في برنامج التوعية والتثقيف للوقاية من الفيروس وتطوير تلك الوسائل.

التوجيهات الملكية والقرارات التي تم اصدارها وتعليمات الوزارة وكلمات الوزير التي تنشر بصفه يومية على مواقع الوزارة وحساب الوزير بتويتر كل هذا كان له ردود فعل مختلفة من اصرار العاملين بالوزارة على تحقيق الخطط المعتمدة وتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية.

ان الدور الذي تودية الوزارة وقد تجيشت لمواجهة هذا الوباء لم يقل عن الدور العظيم الذي يؤديه العاملين بالقطاع الطبي ودور رجال الشرطة والقوات المسلحة والحرس الوطني الكل توحد ،وكثرت الصفوف المقاتلة من الصحة والتعليم وكافة قطاعات الدولة وتسخير المملكة لكل امكانياتها لمواجهة هذه الجائحة . الوزارة ايضا خصصت عدة قرارات لرعاية المبتعثين ايمانا برعاية ابناء المملكة بالداخل والخارج، معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قرارا يتضمن عددا من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم خارج المملكة في ظل الظروف المستجدة لجائحة كورونا، وذلك في ضوء توجيهات خادم الحرميين الشريفين بالاهتمام بأبنائها المبتعثين ومرافقيهم في جميع دول العالم، بما يكفل الحفاظ على سلامتهم، لاستكمال وانهاء رحلتهم التعليمية ، تضمن القرار استمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج على المبتعثين ومرافقيهم بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم واقتضت ظروفهم الحياتية البقاء بدول الابتعاث .

اكد القرار على عدم إيقاف الصرف على المبتعثين ومرافقيهم أيا كان سبب الإيقاف مع صرف مخصص مالي لمدة شهر ، لمَنْ تخرج وانتهت بعثته وما يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة كذلك للطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم

مملكة الانسانية رعت ظروف المبعثين وقررت استمرار صرف كافة المخصصات المالية لمدة ثلاثة شهور هذا في الوقت الذي نسمع ونرى ان دولا كثيرا لم تستجيب لاستغاثات ابنائها خارج اوطانهم وتركتهم يواجهون مصيرهم وان يتصرف كل حسب امكانياته وان الدول غير ملزمه بأعادتة لبلدة . ولكنك انت هنا تعيش في مملكة الانسانية داخل حدودها او خارجها فانت ابن من ابنائها ورعايتها لك حق لا تهاون فيه, كل الجهود الطبية التي تنفذها وزارة التعليم وابطالها كان حديث المفوضية الأوروبية وأيضا رئيس المجلس الاوروبي فقد تم اصدار بيان مشترك للمفوضية الأوروبية اورسولافوي ورئيسة المجلس الأوروبي شارلز ميشيل والذين اشادوا وثمنوا جهود المملكة في التنسيق العالمي في مكافحة كورونا، وأشار البيان الى الجهود الطبية في المجال التعليمي والصحي، كما ان مجموعة العشريين قد أشادت بالاجراءات الفورية التي اخذتها المملكة السعودية قبل انتشار الفيروس . بالاضافة الي الجهات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية تلك الاشادة من المفوضة الأوروبية ومجموعة العشريين بجهود المملكة لا تدل الا على صدق المملكة مع شعبها ومع العالم وحرص قيادتها على ابناء المملكة .