رمضان 2020

لا شك أننا ننتظر بشغف قدوم هذا الشهر الفضيل

شهر الخير و البركة، و الأجواء الإيمانية

اختلف حضور رمضان هذه السنة، لا يوجد صلوات! لا توجد منابر للخُطب! لن نستمع لصلاة التروايح!

لن يكون هناك تجمعات عائلية!

هل حقاً سنفتقد روحانيته؟

(كورونا) سيكون ملازماً مع ضيفنا الفضيل،دعونا لا نغفل عن أهم نقطةٍ وهي(النظرة الإيجابية)

ورب ضارة ٍنافعة! وأن من المفترض

أن ننظر من زوايةٍ أخرى

سيأتي رمضان ونحن ببيوتنا آمنين مطمئنين في رخاء سيأتي رمضان ونحن و من نحب بعافيه

سيأتي رمضان ونحن لا نذوق حرباً ولا فقراً

سيأتي رمضان بوجودنا مع أسرتنا وسيقوى الرابط الأسري فيما بيننا في هذا الشهر عن سابقه، سيقود الرعية الأب للصلاة و يتلون القرآن و تركز الأم على أسرتها أكثر وما يحتاجونه،سنتفرغ أكثر بالجلوس بالبيت بالتواصل الإيماني العميق مع الله سبحانه، فلا تجمعات تُلهينا ولا دوريات ننلتزم بها سنوياً، سنجد الوقت الكافي للخلو مع ربنا بهدوء أكثر بتركيز أكثر لا شك أننا نفتقد بعضاً من أهلنا، لكن لم يُشرع رمضان لذلك! فقد أتى لكي يتفرغ المسلم للعبادة لطلب الغفران للتوبة الإنابة له سبحانه و يتفرع العقل من الانشغال بملذات الدنيا وإن كانت محببة،و ينشغل القلب بصلاحه، وتترابط الأُسر أكثر و نستشعر هذه النعم

فلنجعله رمضان مختلف هذه السنة و أظهروا البهجة في منازلكم و أفرحوا بقدومه

رمضان مختلف يحمل في طياتة كعادتة البركة و الغفران

فلنستثمر ذلك خير استثمار و سنرى البركة و السعادة و التغير في حياتنا(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم)

بقلم : آلاء بنت محمد