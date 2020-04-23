يويفا يصدر بيانا حول استكمال النشاط والتأهل للبطولات القارية

اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالفيديو، اليوم الخميس، وتلقت آخر تحديثات من مجموعات العمل التي تم إنشاؤها.

ووفقًا لبيان اليويفا، فإن السيناريوهين اللذين يتم فحصهما هما بدء المسابقات القارية للأندية بالتوازي مع الدوريات، أو استكمال المباريات المحلية قبل إعادة انطلاق مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس/ آب.

وأشار البيان إلى أن “اليويفا يعلن أن تأهل الفرق إلى البطولات القارية في الموسم المقبل، يجب أن يعتمد على الجدارة الرياضية، لذا نحث الاتحادات والروابط على بحث كل الخيارات الممكنة لإنهاء كل المسابقات، التي تحدد الأندية المتأهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي بشكل طبيعي”.

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وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يصر أن صحة اللاعبين والمشجعين وكل المشاركين في كرة القدم يجب أن تكون صاحبة الأولوية الآن.

وقال البيان إن السيناريو المثالي هو استكمال المسابقات المحلية المتوقفة، ما يسمح للأندية بالتأهل أوروبيًا بناء على مبدأ الجدارة الرياضية.

وأضاف أنه إذا لم يكن هذا السيناريو ممكنًا، بسبب مشاكل في جدولة المباريات، فسيكون من الأفضل استئناف المسابقات المحلية المتوقفة بصيغة مختلفة، وبطريقة تعمل على تأهل الأندية أوروبيًا بناء على الجدارة الرياضية.