البوندسليجا ينتظر الضوء الأخضر للعودة

تنتظر رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا” قرارًا رسميًا من السلطات الحكومية بشأن موعد عودة المسابقات المحلية بعد فترة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعقدت الرابطة اجتماعًا، ظهر اليوم الخميس، من أجل الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بعودة النشاط.

وأكد كريستيان سيفيرت، رئيس الرابطة، استعداد كافة الأندية لعودة النشاط يوم 9 مايو/أيار، لكن الجميع في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية.

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كما تقرر منح أندية دوري الدرجة الثالثة 7.5 مليون يورو، سيتم تقسيمها بالتساوي بين 25 ناديًا، لمساعدتهم بعد الأزمة الأخيرة التي كبدتها خسائر مالية.

وأشار سيفيرت إلى رغبة الجميع في إنهاء موسم البوندسليجا يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل، نظرًا لانتهاء عقود عدد هائل من اللاعبين بنهاية الشهر.

وتقرر أيضًا القيام بأكثر من 14 ألف اختبار طبي لعناصر اللعبة على مدار 10 أسابيع، لضمان سلامة الجميع خلال الفترة المقبلة.