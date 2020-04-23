شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضى بين خبراء صينيين وسوريين لتبادل خبرات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خبراء صحيون صينيون وسوريون اجتماعا افتراضيا، فى إطار تبادل الخبرات والتجارب السريرية لمكافحة وباء كورونا المستجد. وقال السفير الصينى لدى دمشق، فنج بياو، عبر "تويتر" إن الاجتماع ضم خبراء صحيين من مستشفى "شاو ييفو" الصينى، ووزارة الصحة السورية، مضيفا أن الاجتماع "يجسد مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية الذى يدعو إليه الرئيس الصينى شي جين بينج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع افتراضى بين خبراء صينيين وسوريين لتبادل خبرات مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.