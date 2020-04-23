شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعتقل 7 أشخاص فى احتجاجات جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني اعتقل 7 أشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة صيدا جنوبي لبنان بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وفى وقت سابق أعرب رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، عن تفهمه للهجوم الذى تتعرض له الحكومة اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر يأتى في سياق العمل السياسي، آملا في نفس الوقت ألا يؤثر هذا "الهجوم السياسي" سلبا على منظومة الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد.

وأعرب دياب – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في أعقاب مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب – عن امتعاضه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة على نحو أفقدها النصاب القانوني لاستمرار الانعقاد لدى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري بقيمة 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لإطلاق "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بهدف تغطية أعباء مواجهة وباء كورونا.

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وقال إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي، وأنها كانت بصدد الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع، غير أن مشاركة الحكومة في الجلسات التشريعية لمجلس النواب سيؤخر إنجاز الخطة والإعلان عنها إلى الأسبوع المقبل.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني انتقادا ضمنيا لمصرف لبنان المركزي، مُلمحا إلى عدم وجود تنسيق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والحكومة حول القرارات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن البنك المركزي في شأن الحسابات المصرفية الدولارية والتصرف فيها.