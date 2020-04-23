منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات الجزائر لاحتواء فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر بلا فرانسوا نغيسون بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر من أجل احتواء وباء فيروس (كورونا) المستجد على جميع المستويات.

وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ ذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، أن هذه الاشادة لممثل منظمة الصحة العالمية - خلال لقائه بعبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري - لمناقشة وضع وباء فيروس كورونا في الجزائر خاصة الوضعية الوبائية وتنظيم مكافحته بصفة عامة.

ونوه نغيسون بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لاحتواء الوباء على جميع المستويات، فيما عرض الوزير بن بوزيد الوضعية الوبائية المتعلقة بالفيروس في الجزائر واستراتيجية مكافحته المعتمدة اضافة الى الصعوبات التي تواجهها الجزائر ميدانيا.



وبحسب البيان فقد اتفق الطرفان على تعزيز اطار التبادل و التشاور المستمر والدائم بين الخبراء الجزائريين في هذا المجال وممثلية منظمة الصحة العالمية في الجزائر بهدف متابعة تطور وباء فيروس في الجزائر على اساس المعطيات المتوفرة على المستوى الوطني و الاقليمي و العالمي.