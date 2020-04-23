شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية يحل عليها غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك فى العديد من البلدان العربية والإسلامية، التى تحرت هلال الشهر الكريم وثبت لديها، وفى مقدمة هذه البلدان، مصر حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن "الرؤية الشرعية للهلال أظهرت أنه بعد غد الجمعة أول أيام شهر رمضان".

وفى المملكة العربية السعودية، أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الخميس، أن الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، أكدت الإمارات أن الجمعة أول أيام شهر رمضان، حيث أعلن مركز الفلك الدولي عن قيامه بتحري هلال شهر رمضان المبارك من أعلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، مشيراً إلى إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم، اليوم الخميس.

فيما أعلنت كلا من دولة الكويت واليمن أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقالت وزارة الأوقاف القطرية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

بدورها، أعلنت السلطات الدينية في سوريا ، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال هناك اليوم الخميس.

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وفي العراق اعلن ديوان الوقف السني الجمعة أول أيام شهر رمضان، وتونس كذلك أعلن ديوان الافتاء في تونس الجمعة غرة رمضان.

وفى فلسطين، أعلنت دار الافتاء أن يوم الجمعة هو أول ايام شهر رمضان المبارك.

وأعلن مفتي عام المملكة الاردنية الهاشمية عبدالكريم الخصاونة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الخميس وأن يوم غد الجمعة هو اول ايام الشهر الفضيل.

وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس 2020م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

ويصادف الشهر الفضيل، تفشي فيروس كورونا فى جميع بلدان العالم، حيث اتخذت العديد من البلدان اجراءات احترازية ووقائية، الأمر الذى تطلب من حكومات بلدان الخليج اتخاذ اجراءات صارمة الشهر المقبل، والتشديد على تطبيقها خلال الشهر الفضيل، ومعظمها أجبر على إلغاء صلاة التراويح والاعتكاف للعبور بمجتمعاتها إلى بر الأمان.