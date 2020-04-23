سلطنة عمان تسجل تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم يبلغ 57 عاماً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا المستجد كوفيد19 ويبلغ من العمر 57 عاماً، وبحسب صحيفة الشبيبة وتعد هذه تاسع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بالفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716.

وقال الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة بسلطنة عمان، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19 ": استخدمنا عقار الكلوروكين مع معظم الحالات الموجودة بالمستشفيات والعناية المركزة وحقق نتائج جيدة لكن لا يمكن اعتماده كعقار لمرض كورونا ، ولم نلحظ أية مضاعفات على المرضى الذين استخدمنا عقار الكلوروكين في علاجهم، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

واتخذت سلطنة عمان، الاثنين الماضى، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.