شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد عمل المطاعم بالسعودية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، وفق صحيفة سبق، بأنه تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

يأتى ذلك إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وسبق أن صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية ، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية فى كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالى، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وهى أن يكون السماح بالتجول فى جميع المناطق والمدن، التى لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

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ويكون السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التى يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحى السكنى الذى يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.