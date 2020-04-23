شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى437 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 437، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 435 حالة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وقبل قليل، أعلنت المملكة الأردنية، تمديد عدد الساعات التى يسمح فيها للمواطنين بالخروج خلال رمضان لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتّى السادسة مساءً.

وأعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى، عبر حساب الوكالة الوطنية الأردنية" بترا" بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنهاء عزل مناطق قصبة إربد وسوم الشناق وجحفية وأيدون والحصن والصريح وحبكا والمزار الشمالى اعتبارا من يوم غد الخميس.

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وأمس، أعلن وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تسجيل صفر إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تسجيل 3 حالات على الحدود.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الجمعة المقبل سيكون هناك حظرا كاملا فى البلاد، مضيفا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية قبل قليل: "سيكون هناك قرار بتعديل اجراءات غلق بعض المناطق فى اربد مع بقاء المحافظة مغلقة.