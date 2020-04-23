شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى سيدعو قريبا لجلسة للتصويت على حكومة الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر سياسى عراقى، اليوم الخميس، عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمى.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن "الحلبوسى سيدعو لعقد جلسة البرلمان بداية الأسبوع المقبل بناء على توافق سياسى للتصويت على حكومة الكاظمى، ومن المتوقع أن تكون الجلسة منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف "كان من المقرر أن تعقد الجلسة قبل بداية شهر رمضان، لكن تأخر الاتفاقات السياسية وتأخر وصول بعض الوزراء المرشحين من خارج العراق، حال دون ذلك".

وأشار إلى أن "بعض الوزراء المرشحين سيصلون إلى العراق يومى الجمعة والسبت". وكتب الكاظمى فى "تويتر": "نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابى".

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وأضاف: "نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".