شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق فى مفاوضات السلام السودانية على زيادة أعضاء مجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، أنه جرى اتفاق، خلال جلسة مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بقيادة احمد تقد لسان من حركة العدل والمساواة، حول المشاركة في السلطة على مستوى المجلس السيادي الانتقالي، بإضافة أربعة مقاعد للمجلس تخصص لكتلة السلام.

وبحسب "أ ش أ"، استؤنف اليوم الخميس النقاش حول مسار دارفور عبر الفيديو كونفرانس، وبمشاركة عضو فريق الوساطة من دولة جنوب السودان ضيو مطوك.

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