شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار مساعدة أمريكية للسودان لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها سترفع مساعداتها إلى السودان للتصدى لجائحة كوفيد-19 وتخفيف انتشاره إلى 13.7 مليون دولار.

فقد أضافت حكومة الولايات المتحدة مبلغ يقدر بـ 5.7 ملايين دولار من التمويل الإضافي إلى 8 ملايين دولار كان قد تم الإعلان عنها في 27 مارس، للتصدي لجائحة كورونا وتوفير الإمدادات ذات الصلة بالصحة لتعزيز أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة.

وتقدم الولايات المتحدة الدعم من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع حكومة السودان والشركاء الدوليين في المجال الإنساني والمنظمات الأخرى لتحديد المجالات ذات الأولوية للاستجابة.

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وتشمل هذه الأموال الجديدة أيضا 671 ألف دولار كمساعدة إنسانية لدعم جهود الاستجابة لـفيروس كورونا المستجد للاجئين في السودان من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.



وقال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، بريان شوكان "الولايات المتحدة هي الرائدة في العالم في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية، ونحن نقود الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19.. إن هذه المساعدة هي رمز لحسن نية الشعب الأميركي ودعمه للشعب السوداني، حيث نواجه هذا التهديد العالمي معا".

ووفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن حكومة الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، حيث قدمت منذ أكتوبر 2018 ، أكثر من 414 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر الناس ضعفاً في السودان ، بمن فيهم اللاجئون".

يشار إلى أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 في السودان ارتفع إلى 162 حالة، من بينها 13 حالة وفاة.