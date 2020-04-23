شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن مهنئا السيسى بحلول رمضان: مواقفكم الخالدة ستظل محل فخر لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الخميس، برقية تهنئة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وفق وكالة أنباء سبأ.

وأشاد هادى بالمواقف الأخوية الصادقة لمصر قيادة وحكومة وشعب إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، مؤكداً أن مواقف مصر الخالدة ستظل محل فخر واعتزاز اليمن شعبا وقيادة وحكومة.

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وعبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

ومن جانبه سبق ان أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن الأحمر إن مصر واليمن تجمعهما علاقات أخوية، مشيدا بمواقف مصر التاريخية تجاه اليمن وشعبها خاصة فى الأوقات العصيبة.

وثمن "الأحمر" مساندة الشعب المصرى لإخوانهم فى اليمن ودعم القيادة المصرية بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي لليمن وحفاوتها واستقبالها لليمنيين في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعيشها اليمن ودور مصر الداعم للشرعية ضمن دول التحالف، والذي يأتي امتداداً لموقفها وإسهامها في إنجاح ثورة 26 سبتمبر الخالدة، كما ثمن مساندة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة تجاه اليمن واليمنيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية .