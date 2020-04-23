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سوريا تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الدينية في سوريا ، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال هناك اليوم الخميس.

ومن جانبه، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة فى رسالة مصورة بمناسبة شهر رمضان، أن الشهر الفضيل هذا العام مختلف جدا بسبب وباء الذى اجتاح العالم، ودعا للتباعد الاجتماعى بهذه الأوقات العصيبة.

وقال أنطونيو جوتيريِش فى رسالته "الكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19"، وبعث أطيب أمانيه لملايين المسلمين حول العالم.

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