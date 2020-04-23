شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الدينية في سوريا ، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال هناك اليوم الخميس.

ومن جانبه، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة فى رسالة مصورة بمناسبة شهر رمضان، أن الشهر الفضيل هذا العام مختلف جدا بسبب وباء كورونا الذى اجتاح العالم، ودعا للتباعد الاجتماعى بهذه الأوقات العصيبة.