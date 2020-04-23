شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن السبت غرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أن يوم السبت المقبل هو غرة شهر رمضان لعام ١٤٤١ هجرية. وبحسب "أ ش أ"؛ قال مجمع الفقه الإسلامي السوداني، مساء اليوم الخميس، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان بصريا وبالأجهزة البصرية، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت غرة شهر رمضان المعظم، وهنأ المجمع الشعب السوداني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان. Advertisements ورغم إعلان مختلف دول العالم الإسلامى والعربى أن غداً الجمعة هو غرة رمضان، إلا أن السودان وسلطة عمان أعلنتا أن السبت هو غرة رمضان، فقد أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس أيضا، أن يوم السبت المقبل غرة أيام شهر رمضان، وبحسب صحيفة عمان، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غد السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ غرة شهر رمضان.

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