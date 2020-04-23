شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات أن يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وكانت سلطنة عمان أعلنت أن يوم السبت المقبل غرة أيام شهر رمضان، وبحسب صحيفة عمان، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غد السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ غرة شهر رمضان.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716

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واتخذت سلطنة عمان، الإثنين الماضى، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

ومنع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.