شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والهند يبحثان هاتفيا التعاون وتداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي، من وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار ، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال جهود البلدين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقد أعلن مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد حالات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المؤكدة تجاوز 2.6 مليون حتى يوم الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 2611182 حتى الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وارتفع إجمالي حالات الوفاة عالميا إلى 181235، بحسب المركز، وقد أظهرت الإحصاءات أن الولايات المتحدة سجلت 834858، ما يمثل أربعة أضعاف العدد المسجل في إسبانيا وهو 208389. كما سجلت الولايات المتحدة أيضا أعلى عدد وفيات وهو 45894. وضمت الدول التي سجلت عدد وفيات أكثر من 10 آلاف أيضا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.