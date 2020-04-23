شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: أتألم من دخول رمضان فى ظل ظروف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه يشعر بالألم بسبب دخول شهر رمضان الكريم فى ظل الظروف الاستثنائية التى تفرضها أزمة كورونا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العاهل قوله: "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

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