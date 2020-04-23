شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: واشنطن تخفى تفشى كورونا بين قواتها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الخارجية الروسية بأن واشنطن تخفى حقيقة تفشى كورونا بين القوات الأمريكية فى سوريا، محذرة من تحول الوضع الوبائى فى شمال شرق سوريا إلى كارثة لا تطاق تضاف إلى معاناة الناس هناك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس "هناك تقارير تفيد بانتشار عدوى فيروس كورونا فى صفوف القوات الأمريكية فى سوريا بوتائر عالية تنمّ عن انفجار فى حصيلة الإصابات، فى حقيقة يتم التكتم عليها".

وشددت زاخاروفا على أن القوات الأمريكية تتواجد على الأراضى السورية بصورة غير شرعية، مضيفة "تتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية على الأراضى الخاضعة لسيطرتها فى شرق الفرات وفى جنوب البلاد بمنطقة التنف حيث مخيم الركبان للنازحين".

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ولفتت إلى التقارير الصادرة عن الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا حول تسلمها مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة، وقالت "تلك المساعدات غريبة، ويشار إلى أن الأمريكيين لم ينقلوا للأكراد معدات طبية للتعقيم فحسب، بل وسائل لقمع تمرد السجناء، وهو ما يصعب تصنيفه ضمن المساعدات الإنسانية".

وحذرت زاخاروفا من خطورة انتشار الفيروس خارج السجون ومخيمات اللاجئين الواقعة في شمال شرق سوريا، حيث يمكن أن يتحول الوضع إلى "كارثة حقيقية ستجعل الحيات الصعبة أصلا هناك، لا تطاق".