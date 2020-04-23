شكرا لقرائتكم خبر عن المرجع الدينى الأعلى بالعراق يعلن السبت المقبل أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الخميس، أن غد الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان.
وقال مكتب المرجع الاعلى في النجف إن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت المقبل هو الأول من شهر رمضان المبارك".
يشار إلى أن ديوان الوقف السني أعلن أمس الأربعاء أن اليوم الخميس هو مكمل شهر شعبان وغدا الجمعة أول ايام شهر رمضان.
كان الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح قد تلقى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الرئاسة العراقية إن الرئيس السيسى أعرب عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته للرئيس العراقى، داعيا الله أن يمنّ على الشعب العراقى بالرفعة والسؤدد والرفاهية، والخلاص من وباء كورونا المستجد.
بدوره شكر صالح الرئيس السيسى وهنأه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً حرص العراق على تعزيز آفاق التعاون البناء لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة لا سيما جائحة كورونا والسبل الكفيلة لمكافحتها والحد من انتشار هذا الوباء.
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