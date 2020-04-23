شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع الرئيس التونسى "هاتفيا" احتواء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وبحسب "أ ش أ"؛ ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وتونس للتصدي للآثار الناجمة عن الوباء، حيث أعرب الرئيس التونسي عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب تونس في جهودها لمواجهته. Advertisements وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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