السعودية والإمارات تعلنان الجمعة أول أيام شهر رمضان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ثبوت رؤية هلال الشهر في السعودية والإمارات

أعلنت كل من السعودية والإمارات، الخميس، أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر.

وقالت المحكمة العليا في السعودية: "تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان، الأربعاء، أن الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

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فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولدّت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.