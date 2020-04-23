السعودية والإمارات: الجمعة غرة شهر رمضان

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت لجان تحرى هلال رمضان في السعودية والإمارات وقطر، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وبحسب وكالة "واس" الرسمية قالت المحكمة العليا السعودية إنه تقرر غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان في الإمارات أن غدا الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت تونس ومصر والعراق ولبنان والبحرين، أمس الأربعاء، أن الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.