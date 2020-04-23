دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف iPhone SE 2020 يسجل نتيجة أقل من 500000 في إختبارات AnTuTu ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف ابل الجديد iPhone SE 2020 في AnTuTu مؤخراً بعد أن سجل الهاتف 500000 نقطة، وهي نتيجة أقل من المتوقع لهذا الإصدار الذي يضم رقاقة معالج A13 Bionic.

قدمت شركة ابل هاتف iPhone SE 2020 مؤخراً برقاقة معالج A13 Bionic المستخدمة في سلسلة هواتف iPhone 11، ولقد ترقب الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون هذا الإصدار الذي يجمع بين مستوى السعر الجيد، ورقاقة معالج جديدة من ابل.

توقع الكثيرين أن ينطلق هاتف iPhone SE 2020 بآداء يحاكي iPhone 11 Pro Max مع سعر جيد، إلا أن الإختبارات الأولى للهاتف في AnTuTu كشفت عن تسجيل الهاتف عدد نقاط أقل من 500000، لذا قد لا يحاكي آداء هاتف iPhone 11 Pro Max إلا أنه يقدم آداء جيد مقارنة بإصدارات الأيفون للعام 2019.

وتكشف نتائج AnTuTu عن أن هاتف iPhone SE 2020 يأتي بآداء أقرب لهواتف iPhone XS، و iPhone XS Max في آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة، في الوقت الذي جاءت فيه الإصدارات السابقة بمعالج A12 Bionic.

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بينما يأتي هاتف iPhone SE 2020 مع تحسينات في الذاكرة العشوائية وسعة 256 جيجا بايت بآداء أعلى من سلسلة هواتف XS، وأقرب إلى سلسلة هواتف iPhone 11 حيث قدم 77968 نقطة.

ولقد قدمت ابل هاتف iPhone SE 2020 بمواصفات تجمع بين تصميم iPhone 8 الخارجي، ومواصفات الكاميرة في هاتف iPhone XR ورقاقة معالج iPhone 11 Pro، لذا من المتوقع أن يقدم الهاتف آداء جيد مقارنة بالهواتف المنافسة في الأسواق من نفس الفئة، مع سعر يبدأ من 399 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف iPhone SE 2020 يسجل نتيجة أقل من 500000 في إختبارات AnTuTu ظهر على التقنية بلا حدود.