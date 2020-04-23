تعمل شركة توتير على اختبار خاصية جديدة على تطبيقها الاحتماعي عبر توفير خيار سيتح للمستخدم إمكانية احصاء عدد المرات التي تم فيها إعادة تغريد إحدى تغريداته مصحوبة بتعليق أو ما يسمى “كوت تويت”.
الاختبار الجديد للخاصية تم الإشارة إليه من موقع The Verge عبر لقطات لشاشة التطبيق لدى أحد المستخدمين التي أظهرت الميزة التجريبية حيث يظهر في لوحة التغريدة عدد مرات إعادة التغريد بتعليق ومن دون تعليق:
فيما أكدت تويتر عملها على ميزة إحصاء أعداد الكوت تويت لدى المستخدمين بحيث أن الميزة تعد وسيلة أسهل للوصول لهذه النتائج من استخدام صندوق البحث عبر إضافة رابط التغريدة فيه؛ مما يعني أن العملية لا تتعلق بإضافة جديدة بقدر ما هي متعلقة بالسلاسة وتسهيل تعقب المستخدم للتغريداته والتعليقات المرفقة بها من قبل المتابعين.
يمكن القول أن تويتر مستمرة في مسيرتها لتصدير منصة اجتماعية أكثر تفاعلية بناءً على توصياتها وخطتها التي أطلقتها منذ العام الماضي بإضافة مزايا وخصائص جديدة قامت باختبار العديد منها ولاتزال تختبر المزيد ومع التطوير الحاصل يمكن جداً أن تنضم ميزة احصاء الكوت تويت إلى التطبيق بشكل رسمي.
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المصدر
It looks like this! pic.twitter.com/HaVoRMO6T5— Divia contact trace presumed positive cases Eden (@diviacaroline) April 21, 2020
التدوينة منصة تويتر تختبر طريقة جديدة لمتابعة وإحصاء الكوت تويت ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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