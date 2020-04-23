دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Google Meet يقدم ميزة مشاركة الفيديو بأعلى جودة مع دعم عرض حتى 16 مشترك ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في دفع تحديثات جديد لمستخدمي G Suite، حيث تقدم من خلال هذا التحديث مميزات لمستخدمي تطبيق Meet لتحسين تجربة المستخدم.

يدعم تحديث تطبيق Google Meet الجديد المستخدمين الآن في مشاركة الفيديو بأعلى جودة مع محتوى صوتي، وذلك من خلال تبويب في متصفح كروم.

كما تضيف شركة جوجل القدرة على عرض عدد 16 شخص في نفس الوقت على الشاشة في تطبيق Google Meet، وذلك من خلال تنسيق مربع الشكل يدعم المستخدمين في عرض المشاركين في الفصول الدراسية أو الإجتماعات في نفس الوقت.

ويمكن لهذا التحديث أن يقدم دعم أفضل للمستخدمين مع مشاركة الفيديو بمحتوى صوتي يأتي بكفاءة وجودة صوتية أعلى، لذا تختلف هذه الميزة عن نفس الميزة المقدمة في تطبيقات أخرى، والتي تقدم الصوتيات بشكل متقطع في مقاطع الفيديو، أو غير متزامن مع مقطع الفيديو.

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أيضاً يمكن لعلامة التبويب في متصفح كروم أن تدعم المستخدم في مشاركة سريعة للفيديو عبر المتصفح، وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين في الإجتماعات، والعروض التقديمية لمشاركة الفيديو بشكل سريع مع المشاركين، أو مشاركة ملفات GIF.

ومن المقرر أن تظهر علامة التبويب لمستخدمي G Suite اليوم، بينما تبدأ جوجل في دفع ميزة ضم 16 مشترك بشكل تدريجي للمستخدمين حتى الأول من شهر مايو.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Google Meet يقدم ميزة مشاركة الفيديو بأعلى جودة مع دعم عرض حتى 16 مشترك ظهر على التقنية بلا حدود.