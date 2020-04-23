شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع يمنية: وفاة 15 شخصا جراء السيول الشديدة فى عدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة عدن فى اليمن، موجة شديدة من الطقس السيئ، نجم عنها سيول شديدة أغرقت الشوارع والمنازل، وجرفت سيارات وخلفت ورائها قتلى يوم الثلاثاء الماضى.

وكشفت مواقع يمنية، ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 15 شخصا، بينهم أطفال، كما أوضحت تقارير إعلامية يمنية، حجم الضرر الذى ألحقته السيول فى المبانى والطرق، إذ خلفت ورائها إصابات كثيرة أيضا.

هذا ويواصل البرنامج السعودي للتنمية والإعمار باليمن، جهوده وأعماله اليوم الخميس، للتخفيف من آثار سيول العاصمة عدن، وفقا لوسائل إعلام يمنية.

إذ كشف في بيان، عن تواصل جهوده لسحب المياه وإزالة المخلّفات وفتح الطرق الداخلية والرئيسية داخل المناطق السكنية في مديرية خورمكسر و الشيخ عثمان ومنطقة بئر فضل.

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وقد كشف الدفاع المدني السعودي في منطقة جازان، اليوم الخميس، عن إبطال مفعول لغمين أرضيين، جرفتهما السيول من الحدود اليمنية. وأبطلت قوات الدفاع المدني اللغمين بعد تلقيها بلاغ بالعثور عليهما في أحد الأودية.

ومن جهتها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن موسم الأمطار جلب ألحق الضرر بآلاف الأشخاص، والدمار الجزئي بالمنازل، مشيرة إلى أن السيول دمرت في محافظة مأرب مخيما لآلاف الأشخاص في مخيمات النازحين، كما أثرت السيول أيضًا على الكثير من الأشخاص الآخرين في مدينة مأرب.

وأوضحت، في تقرير هام لها اليوم الخميس، أن الوضع الاقتصادي لا يسمح لثلثي السكان بالحصول على ما يكفي من الغذاء أو تحمل تكاليفه.