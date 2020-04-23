رمضان الجمعة في 5 دول خليجية والسبت في عُمان

عواصم خليجية/ الخليج 365

أعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، مساء الخميس، أن الجمعة؛ غرة شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت سلطنة عُمان أنه السبت.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس) إن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.



وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر "تويتر"، أن "الجمعة، أول أيام رمضان المبارك" إثر ثبوت رؤية الهلال.



وفي الإمارات، قالت لجنة التحري إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

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وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن "الجمعة؛ غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أيضا، أعلنت لجنة الرؤية في البحرين أن "الخميس؛ المتمم لشعبان وأن الجمعة؛ أول أيام رمضان‎".

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.



وقالت "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

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