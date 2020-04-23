رمضان.. بلدية تونسية توزع مساعدات غذائية على مقيمين أفارقة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قدمت بلدية تونسية، الخميس، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، مساعدات غذائية لأكثر من 500 من المقيمين بالبلاد من جنسيات إفريقية مختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ووفق مراسلة الخليج 365، أشرفت بلدية "الكرم" بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، على تجميع المساعدات قبل توزيعها مع فرع المنظمة الدولية بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال فتحي العيوني، رئيس البلدية: "اليوم والكل يستعد لشهر رمضان، قمنا بتجميع عدد هام من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية بفضل أهل الخير، لتوزيعها على أكثر من 500 مقيم بتونس بين أفارقة (بلدان إفريقيا جنوب الصحراء) ومغاربة (في إشارة إلى بقية بلدان المغرب العربي الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا إلى جانب تونس)".

وأضاف: "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الذّي يتزامن هذه السنة مع تفشي وباء كورونا الذّي اجتاح العالم، أردنا أن نعطي أهمية كبيرة للعمل الاجتماعي وقمنا بتكثيفه".

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ولفت إلى أن "المساعدات هذه السنة لم تقتصر فقط على سكان المدينة من المعوزين والفقراء وضعاف الحال، وإنما توجهنا بها لمن ضاقت بهم السبل نتيجة إجراءات الحجر الصحي التي أجبرت الناس على البقاء في منازلهم دون مورد رزق".

وبحسب أرقام رسمية، فإن عدد المواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من المقيمين بتونس يفوق 7 آلاف، فيما يناهز عدد أفراد الجالية المغاربية في تونس 25 ألف.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أقرت تونس حزمة إجراءات أبرزها إغلاق الحدود والحجر الصحي الشامل، للحد من تفشي الفيروس.

وحتى الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس 909، بينهم 190 متعافيا، فيما توفي 38.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.