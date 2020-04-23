كورونا.. مصر تخفف الحظر وموريتانيا تمدد تعليق الدراسة

ديانا شلهوب، محمد البكاي/ الخليج 365

خففت مصر، الخميس، إجراءات الحظر الوقائي، فيما جددت موريتانيا تعليق الدراسة لشهر، ضمن تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، تقليص عدد ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) إلى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ).

وفي 24 مارس/آذار الماضي، فرضت السلطات المصرية حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد كافة، ومنع حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ) إلى السادسة صباحا، للحد من تفشي كورونا.



وبحسب مدبولي، تقرر فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً (15:00 ت.غ) بدلا من قرار سابق بإغلاقها الكامل الجمعة والسبت.

وشمل القرار أيضًا بدء العمل التدريجي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في عدد من المؤسسات الحكومية والمحاكم بشكل جزئي، خلال شهر رمضان.

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وفي موريتانيا، جددت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى 25 مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "ستواصل التعليم عن بعد عبر الوسائط العمومية الإذاعة والتلفزيون وعبر منصة رقمية تم استحداثها لهذا الغرض".

وفي 14 مارس/آذار الماضي، أعلنت موريتانيا تعليق الدراسة لمدة أسبوع، ثم مددت التعليق حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، قبل أن تعلن مجددًا تمديد التعليق حتى 25 مايو المقبل.

ووفق أحدث إحصاءات رسمية في البلدين، بلغت حصيلة ضحايا كورونا في مصر 3 آلاف 659 منها 276 وفاة، فيما سجلت موريتانيا 7 إصابات بينها وفاة واحدة.

وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و677 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 187 ألفا، وتعافى أكثر من 735 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.