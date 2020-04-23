العراق يعلن مقتل 7 من "داعش" بقصف جوي شرقي البلاد

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلن الجيش العراقي، الخميس، مقتل 7 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي جراء قصف جوي شرقي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن قوة من الجيش داهمت مخبأ لمسلحي "داعش"، في منطقة الخلاوية، بمحافظة ديالى (شرق).
وأضاف أن "قوات الجيش اشتبكت مع مسلحي التنظيم، الذين حاولوا الفرار إلا أن مروحيات مقاتلة عراقية وجهت لهم ضربة، ما أسفر عن مقل 7 منهم".
والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل 170 مدنيًا وعسكريًا، إلى جانب 135 مسلحًا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال أشهر مضت، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالي (شرق)، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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