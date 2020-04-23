الدوحة والرياض تتقدمان بطلب تنظيم الألعاب الآسيوية 2030

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365



تقدمت كل من الدوحة والرياض، بملف ترشحهما لاستضافة النسخة 21 من دورة الألعاب الآسيوية 2030، حسب ما أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، الخميس.



وأفاد المجلس أن العاصمة القطرية ترشحت إلى جانب العاصمة السعودية، عبر طلب رسمي قدمته اللجنة الأولمبية الوطنية لكل مدينة على حدة، ترافق مع رسالة دعم حكومية.

وقال رئيس المجلس أحمد الفهد الصباح: "يسرّ المجلس الأولمبي الآسيوي أن يتلقى ترشيحين قويين لاستضافة نسخة 2030 من الالعاب الآسيوية".

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ونجحت الدوحة من قبل بتنظيم النسخة 15 من الأولمبياد الآسيوي عام 2006، كأول دولة عربية تستضيف هذا النوع من الأحداث الرياضية الكبيرة.

وتعتبر الدوحة ثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعد دورة الألعاب الآسيوية 1974 التي أقيمت في طهران.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022، بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان صيف عام 2026.

وتُعد الألعاب الآسيوية من أكبر الأحداث الرياضية في القارة، حيث تشارك من خلاله 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في أكثر من 40 نشاط رياضي.

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