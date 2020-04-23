المحكمة العليا: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، بأن المحكمة العليا قررت غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام. انشر الخبر :

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