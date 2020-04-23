“التقاعد” تودع معاشات أبريل في حسابات عملائها

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس الموافق 23 أبريل؛ معاشات شهر أبريل في الحسابات البنكية لعملائها.

وذكرت المؤسسة أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر أبريل؛ بلغ أكثر من 7 مليارات ريال صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم صرف معاشات هذا الشهر “أبريل 2020” لتصرف في اليوم الثالث والعشرين من الشهر بدلاً عن موعد الصرف المجدول في الـ26 من الشهر؛ تسهيلاً على عملائها مع دخول شهر رمضان المبارك ومراعاة لتحقيق مصالحهم، ودعماً لجهود الدولة المباركة في التصدي لجائحة كورونا.