عاجل .. رؤية هلال شهر رمضان بمرصد تمير

أكدت مصادر بثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بمرصد تمير , وبذلك يكون يوم غداً الجمعة أول أيام الشهر الفضيل.

ومن المنتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا في وقت لاحق لتأكيد ثبوت رؤية الهلال. انشر الخبر :

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