الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك – لا قدر الله – أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وتعزيزا للسلامة المنزلية أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا ركزت فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي واشتملت على بعض المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند أعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوصى الدفاع المدني ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بواسطة الزيت المقلي لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وابعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.

مع أهمية التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

وشدد على ضرورة عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها ، إضافة إلى توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ متمنين السلامة للجميع.

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