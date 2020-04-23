دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تعلن عن رقاقات Ryzen 3 3100 وRyzen 3 3300X بسعر يبدأ من 99 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة AMD مؤخراً عن رقاقات معالج Ryzen 3 3100 وRyzen 3 3300X بعدد أربعة من الأنوية، والتي تتوفر بسعر يبدأ من 99 دولار بدءاً من 21 من مايو.

كشفت AMD عن الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000 التي تستهدف أجهزة الحاسب، والتي ترتكز على الجيل الثالث من معمارية Zen 2، وتشمل كلاً من معالج Ryzen 3 3100 وRyzen 3 3300X.

يتميز كلاً من معالجي Ryzen 3 3100 وRyzen 3 3300X بأربعة من الأنوية، مع 8 thread، وSMT، وأيضاً 65W TDP، كما يضم ذاكرة تخزين مؤقت 18 ميجا بايت في L2 وL3.

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ويختلف كلا المعالجين في الآداء والسرعة، حيث يدعم معالج Ryzen 3 3100 سرعة رئيسية 3.6GHz، والتي تصل مع boost إلى سرعة 3.9GHz، بينما يدعم معالج Ryzen 3 3300X سرعة 3.8GHz، والتي تصل مع boost إلى 4.3GHz، أيضاً يأتي معالج Ryzen 3 3100 بسعر 99 دولار، بينما يأتي 3300X بسعر 120 دولار، على أن يتوفر كلاهما للبيع بدءاً من 21 من مايو.

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هذا الموضوع AMD تعلن عن رقاقات Ryzen 3 3100 وRyzen 3 3300X بسعر يبدأ من 99 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.