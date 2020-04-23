الحكومة المصرية تعدل موعد حظر التجوال في رمضان ليبدأ 9 مساء إلى 6 صباحا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس تعديل موعد حظر التجوال في رمضان ليبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا .

وأعرب، في مؤتمر صحفي متلفز، عن أمله في أن تكون هناك عودة تدريجية للحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة من بينها السماح بفتح المتاجر الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع.