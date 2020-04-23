أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس تعديل موعد حظر التجوال في رمضان ليبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا .
وأعرب، في مؤتمر صحفي متلفز، عن أمله في أن تكون هناك عودة تدريجية للحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر.
وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة من بينها السماح بفتح المتاجر الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تعدل موعد حظر التجوال في رمضان ليبدأ 9 مساء إلى 6 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.