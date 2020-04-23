شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق منذ اتفاق الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن العملة اللبنانية تراجعت مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، هى الأدنى منذ اتفاق الطائف 1989، حيث تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم، بين 3400 ليرة للمبيع و3450 ليرة للشراء في السوق السوداء.

وكان سعر صرف الدولار سجل أمس الأربعاء 3175 ليرة للمبيع و3250 ليرة للشراء في السوق السوداء وأعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق أن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات بالدولار، يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق"، في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وأفاد تعميم البنك المركزي بأن القرار الجديد سيكون ساريا لستة أشهر، مضيفا أن المودعين الراغبين في ذلك يمكنهم الحصول على قيمة دولاراتهم بالليرة اللبنانية في إطار الحدود المعتمدة لدى كل بنك، وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل 100 دولار في الأسبوع.

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وكانت البنوك المحلية بدأت فرض القيود قبل نحو ستة أشهر بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية قلصت للنصف قيمة عملته.

وفى وقت سابق ذكر مصرف لبنان المركزى فى تعميم اليوم الثلاثاء أن البنوك فى لبنان يمكنها أن تصرف للمودعين من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية "وفقا لسعر السوق".

وقال إنه يحق للمودعين الذين يرغبون في ذلك الحصول على دولارتهم بالعملة المحلية في "الحدود المعتمدة لدي المصرف المعني".