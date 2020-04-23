شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول عربية تتحرى هلال رمضان الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى قامت فيه عدة دول عربية بتحرى هلال رمضان، أمس الأربعاء، وعلى رأسها مصر والعراق ولبنان والبحرين، فهناك عدة دول تقوم الليلة بتحرى هلال الشهر الكريم.
فقد أعلنت السعودية والجزائر وسوريا والإمارات وسوريا والأردن أنه ستتحرى هلال رمضان مساء اليوم الخميس.
ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وأعلنت الإمارات والجزائر عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، فيما أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق ترقب رؤية هلال رمضان يوم الخميس.
من جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرين، أمس الأربعاء، أن الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.
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