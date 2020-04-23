شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حقيقيين.. شباب يمنيون ينقذون رجلا مسنا جرفته مياه السيول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة عدن فى اليمن، موجة شديدة من الطقس السئ، نجم عنها سيول شديدة أغرقت الشوارع والمنازل، وجرفت سيارات وخلفت ورائها قتلى يوم الثلاثاء الماضى.

وفى ظل الطقس السئ رصدت عدسات الكاميرات شبان يمنين يلقون بأنفسهم فى المياه، لإنقاذ مسن جرفته المياه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو بكثافة، ليشيدوا بموقف الشباب اليمنيين، فى المخاطرة بانفسه لإنقاذ المسن، وفقا لموقع اندبندنت البريطانى.

وعلى رغم من شدة المياه التى جرفت الشباب مع المسن، إلا أنهم نجحوا فى النهاية فى إنقاذه وإنقاذ انفسهم.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فإن مدينة عدن، شهدت، أمطارا غزيرة وصلت على حد السيول، ما أدى إلى جرف ثلاثة أشخاص بينهم طفل فى مديرية المعلا، فيما لا يزال هناك أشخاص مفقودون، كما تسببت السيول بإغراق المدينة، وألحقت أضرارا جسيمة فى البنية التحتية ومنازل المواطنين.

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وأوضح النقيب عبد الرحمن النقيب، المتحدث باسم إدارة أمن عدن، إن المتوفين هم 5 من سكان مديرية صيرة وطفلين جرفتهم السيول فى مديرية التواهى ووفاة شخص بالعريش بالتماس كهربائى بسبب مياه الأمطار فيما أصيب 4 آخرين بينهم امرأة فى حى الشيخ عثمان.

من جانبه، أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، توجيهاته لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشى، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكنى عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التى شهدتها عدن، وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة فى الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين، وفق وكالة الأنباء اليمينة سبأ.