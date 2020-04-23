شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: موعد القمة الافتراضية للدول الـ 5 الكبرى فى مجلس الأمن لم يحدد بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرملين أن موعد القمة الافتراضية بواسطة الفيديو التى يجرى العمل على التحضير لها بين زعماء الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى لم يحدد بعد، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، أن الاتصالات بين الدول الخمس مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية من أجل التحضير للقمة وتحديد موعدها، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتعود فكرة تنظيم القمة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع بواسطة الفيديو في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين أمس ، أن أجندة القمة لن تقتصر على ملف كورونا فقط، بل ستشمل مواضيع كثيرة أخرى والعمل على بلورة أجندة اللقاء لم يكتمل بعد. ومن المخطط أن يبحث الزعماء الخمسة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم على خلفية تفشي كورونا. Advertisements

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، قال بأن الكرملين لا يرى ما يؤكد مزاعم إخفاء الصين معلومات عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا في المرحلة الأولية، قال بيسكوف فى تصريح للصحفيين: "لا نرى أى حجج مؤكدة تبرهن على صحة مثل هذه التصريحات " .

وفى سياق متصل ...نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله إن الكرملين لم يحدد تاريخ معين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين .

وردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، قال بيسكوف "لا، لا يوجد مثل هذا الموعد. هناك فترة زمنية محددة تتماشى مع وضع وبائي معين".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف،قال أمس الأربعاء، إن الكرملين يرفض توجيه أى اتهامات باطلة لأى جهة حول أصل فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ الاصطناعي، ووصفها بغير المقبولة ولا أساس لها من الصحة، ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن الأصول الاصطناعية المزعومة للفيروس، قوله "في حالة عدم وجود معلومات كافية يدعمها ويتحقق منها العلم ... نعتقد أنه من غير المقبول ومن المستحيل اتهام أي شخص بلا أساس".