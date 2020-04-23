شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يهنئ قيادة وشعب الإمارات بشهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حمدان بن محمد بن آل مكتوم، ولى عهد دبى، التهئنة للقادة وشعب الإمارات بقدوم شهر رمضان الكريم، قائلا: "نسأل الله من بركات هذا الشهر وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة".

وقال حمدان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نبارك لقيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والمسلمة حلول شهر رمضان المبارك.. ونسأل الله من بركات هذا الشهر وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة وشكراً لكل الفرق التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة مجتمعنا".



حمدان بن محمد

وفى سياق آخر، افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اليوم ، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

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وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف: "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب..اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".