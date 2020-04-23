شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيا تنسيق الجهود لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، أهمية استمرار تنسيق الجهود على المستويين الثنائى والدولى، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، وأكد عاهل الأردن ورئيس وزراء اليابان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل التصدى للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة الشعوب.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لليابان على دعمها المستمر للأردن، خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية، مشددًا على وقوف بلاده إلى جانب اليابان في جهودها لمواجهة هذا الوباء، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة بين الأردن واليابان، والحرص على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما.

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بحث أمس الأربعاء، هاتفيا مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنيىة (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال الهاتفي - ضرورة تكثيف الجهود للتصدي للوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتهم.

كما تبادل الجانبان - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، والحرص على توسيع التعاون فى مختلف المجالات.